Oranje Leeuwinnen starten EK met veel pech en gelijkspel

Het Nederlands vrouwenelftal verdedigt deze zomer de in 2017 onder Sarina Wiegman veroverde Europese titel, en de verwachtingen zijn natuurlijk ’op z’n Hollands’ hoog. Na de succesvolle periode onder Wiegman wacht Parsons nu de taak om zich met Oranje opnieuw goed op een groot podium te manifesteren, maar de 35-jarige bondscoach stond de eerste 45 minuten bijna continu met zijn hoofd te schudden, zoveel zag hij misgaan op de groene mat voor zich.

Van Veenendaal pechvogel

Zweden startte sterk en keeper Sari van Veenendaal moest bij twee gevaarlijke vrije trappen haar doel uit om in te grijpen. Bij de tweede situatie kwam de goalie in botsing met ploeggenoten Lynn Wilms en Stefanie van der Gragt en lag het spel minutenlang stil. Met Wilms ging het wel, maar Van Veenendaal en Van der Gragt waren er gehavender aan toe. Beiden konden (net als Wilms) verder, maar uiteindelijk moest Van Veenendaal opgeven. Nadat ze een lange bal had weggetrapt gebaarde ze naar de kant en moest ze het veld verlaten.

Pech voor Sari van Veenendaal (r.) die geblesseerd plaats moet maken voor Daphne van Domselaar. Ⓒ AFP

De vervanger van Van Veenendaal was FC Twente-keeper Daphne van Domselaar, die pas haar tweede interland speelde. Van Domselaar zag Kosovare Asllani, een van de gevreesde Zweedse aanvallers, eerst nog in het zijnet schieten, maar na 35 minuten kwam Zweden toch op voorsprong. Asllani speelde Aniek Nouwen door de benen en bediende Jonna Andersson, die raak schoot. Niet lang daarna moest Parsons opnieuw noodgedwongen wisselen, omdat Nouwen op een lelijke manier aan haar enkel geblesseerd raakte. Marisa Olislagers verving haar, waardoor Dominique Janssen vanaf de linksbackpositie naar het centrum verhuisde.

Aniek Nouwen loopt een lelijke blessure op en moet ook al voor rust van het veld. Ⓒ AFP

Nederland kreeg in het laatste kwartier voor rust kansen, waarvan de beste voor Daniëlle van de Donk was. De middenvelder schoot na een een-tweetje met Jill Roord hoog over. Dat deed Sherida Spitse ook, terwijl de schoten van Roord en Lieke Martens geen problemen voor de Zweedse keeper Hedvig Lindahl opleverden.

Jonna Andersson schiet de openingsgoal binnen. Ⓒ ANP/HH

Na de thee bleek dat Oranje moed had geput uit alle tegenslag van de eerste 45 minuten en onder toeziend oog van Louis van Gaal ging de ploeg met zichtbaar zelfvertrouwen op jacht naar de 1-1. Die kwam er snel. Nadat Miedema een combinatie met Van de Donk aanvankelijk zag stranden, bedacht Roord zich geen moment toen de bal voor haar voet caramboleerde. De aanvaller van Oranje schoot knap raak uit de draai en zo kwam (net als tijdens het WK van 2019) de eerste Oranje-goal van het toernooi op haar naam.

Miedema sterk

Oranje rook bloed en kwam veel meer tot kansen dan in de eerste helft, al was het wel oppassen geblazen voor de gevaarlijke Zweedse tegenstoten. Zeker toen na zeventig minuten Stina Blackstenius het veld betrad. De Zweedse powerhouse die uiteindelijk niet fit genoeg was om te starten, maar wel het laatste deel van de wedstrijd kon meedoen. Collega-spits Miedema toonde zich een aantal keer echter van haar beste kant, toen ze een keer knap wegdraaide maar niet vol kon uithalen. Ook een prima pass op Roord resulteerde niet in de 2-1, omdat de maker van de 1-1 teveel tijd nodig had bij de aanname.

Met Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova binnen de lijn bracht Parsons in de slotfase nog wat verse aanvallende krachten, maar echt grote kansen kreeg Oranje niet meer. Sterker, Van Domselaar redde met een aantal uitstekende reddingen een punt voor Nederland. Het bleef bij 1-1, en woensdag wacht in Leigh het tweede groepsduel met Portugal.