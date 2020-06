Arjen Robben zet Groningen op de kaart met 75 miljoen views: ’Ik heb niets te verliezen’

Arjen Robben is terug bij FC Groningen. Ⓒ EPA

GRONINGEN - „Het doet je heel erg goed om te zien wat zoiets teweegbrengt”, grijnsde Arjen Robben (36) bij zijn presentatie bij FC Groningen. Wat heet. Zijn terugkeer zorgt voor een golf van opwinding die zijn weerga niet kent. De hele provincie staat op zijn kop van geluk. Zelf kon de teruggekeerde wereldster vooral liefdevol spreken over de ’welkom thuis-barbecue’ van familie en vrienden. Wat hij toen nog niet zal hebben beseft, is dat hij tienduizenden niet direct bekenden rillingen van geluk, kippenvel en tranen in de ogen bezorgde.