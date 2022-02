Vitesse houdt hoop op volgende ronde na kleine nederlaag

Een opvallende rol was weggelegd voor de door AZ aan Rapid verhuurde Ferdy Druijf, die al na 33 seconden de 1-0 maakte en na rust de lat trof.

Vitesse-trainer Thomas Letsch sprak vooraf de hoop uit, dat de Europese trip Vitesse zou kunnen helpen om uit de negatieve spiraal te komen, maar daar leek het aanvankelijk helemaal niet op. Al na een halve minuut werd Vitesse compleet weggecounterd, waardoor Druijf uitgerekend tegen de Nederlandse tegenstander zijn eerste goal in Oostenrijkse dienst kon maken. De voorzet van Robert Ljubicic was perfect aangesneden, maar zowel het verdedigen van Jacob Rasmussen als het keeperswerk van Jeroen Houwen was niet overtuigend. Zoals heel Vitesse in een flink wak zit. Vier nederlagen op rij met de doelcijfers 1-16 hebben het vertrouwen ondermijnd.

Bazoer

Vitesse miste in Wenen niet alleen de geschorste Matus Bero, maar ook Riechedly Bazoer die ontbrak om medische redenen. De belangrijke schakel in het voetbal van achteruit voelde zich woensdag na de training niet goed en bleek niet fit genoeg om te spelen in Wenen. „We hebben wat medische tests gedaan en gelukkig is daar vooralsnog niets ernstigs uit voortgekomen”, aldus Letsch. „Bovendien voelt hij zich inmiddels al een stuk beter. Hopelijk kan hij snel weer spelen, al verwacht ik hem komend weekeinde nog niet terug. Er zullen eerst nog wat onderzoeken volgen.”

Naast Bazoer en Bero ontbrak in vergelijking met het thuisduel met PSV van afgelopen zaterdag ook Nikolai Baden Frederiksen in de basis. Voor het drietal speelden in Wenen Toni Domgjoni, Dominik Oroz en Yann Gboho.

Mokerslag

De mokerslag van de razendsnelle achterstand dreunde door bij Vitesse, dat ontsnapte aan een tweede tegentreffer, toen Houwen rand zestien de bal liet glippen, maar Druijf het lege doel niet wist te vinden. De ruimere achterstand kwam er na 16 minuten alsnog, toen Marco Grüll het doel vond. Vitesse stond erbij en keek ernaar.

Na de vroege voorsprong trok Rapid zich terug op eigen helft om op de counter te gokken en kreeg Vitesse het initiatief toebedeeld. Al snel werd duidelijk, dat Rapid verre van een wonderploeg is en dat er volop ruimte lag voor Vitesse om gevaarlijk te worden, maar het aanvalsspel kwam voor rust onvoldoende uit de verf.

Ander gezicht

Na rust liet Vitesse een ander gezicht zien. Letsch had weer een plekje ingeruimd voor Adrian Grbic, de Oostenrijkse spits die in de winterstop op huurbasis de selectie is komen versterken, maar vooralsnog geen versterking is gebleken. De door Rapid opgeleide Grbic staat nog droog in het shirt van Vitesse en zag een doelpunt uit de rebound worden afgekeurd vanwege buitenspel. Maar Vitesse werd wel steeds gevaarlijker, al was Druijf tussendoor nog dicht bij de genadeklap. De Noord-Hollander knalde de bal van dichtbij echter op de lat.

Vitesse werd nog dreigender na het inbrengen van spits Frederiksen. Die zag doelman Paul Gartler een schot via de paal wegtikken, waarna Rasmussen en Dominik Oroz de bal uit de daarop volgende counter er van dichtbij niet in kregen. Een extra meevaller voor Vitesse was dat Rapid-speler Filip Stojkovic een tweede gele kaart kreeg, waardoor Rapid met een man minder verder moest.

Eenrichtingsverkeer

Na de rode kaart voor Stojkovic werd het spelbeeld eenzijdig. Het was Vitesse, dat de klok sloeg en het wachten was op de aansluitingstreffer. Dat het uiteindelijk goudhaantje Loïs Openda was die voor die goal aantekende, was geen verrassing. De Belg liet doelman Gartler kansloos met een geplaatst schot. Daarna kreeg Vitesse nog volop kansen op de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet meer in. Met name Openda had de Arnhemmers een grote dienst kunnen bewijzen, maar de spits schoot de bal van dichtbij op Gartler en verprutste een vrije kopkans totaal. Vitesse speelde vol op de aanval om nog langszij te komen. De verdiende gelijkmaker bleef uit maar zowel het resultaat als het vertoonde spel na rust zijn opstekers na de dramatische reeks van de afgelopen weken.

Tegenvaller is de schorsing die Openda in de slotfase opliep, nadat hij zich liet provoceren door tegenstander Aiwu en door de scheidsrechter op de bon werd geslingerd. Daardoor zal de Belg tijdens de ontknoping in Gelredome volgende week vanaf de tribune moeten toekijken.