Column Wim Kieft: ’Brian Brobbey of Sebastién Haller? Ajax-spits hoeft ballen er alleen maar in te lopen’

De oplossingen voor de topper PSV-Ajax moeten komen van PSV-trainer Roger Schmidt. Van Ajax weet iedereen wie er speelt, hoe er wordt gespeeld en dat de ploeg van Erik ten Hag in vorm is. Weliswaar stelde FC Utrecht heel weinig voor, zoals Ajax zich presenteerde in het eerste duel na de winterstop en de scherpte die alle spelers aan de dag legden, liet zien dat Ajax klaar is voor de topper in Eindhoven.