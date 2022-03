Ibrahimovic is Ajax dankbaar: ’Ze hebben me aan de wereld laten zien’

Dat vertelde Ibrahimovic donderdagavond in HLF8. „Ajax heeft me gevormd tot wie ik ben. Ze hebben me aan de wereld laten zien en dat heeft altijd impact gehad.” Na de vraag of hij een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA ziet zitten, moest hij lachen. „Ik denk dat ik niet meer goed genoeg ben als speler, maar waarom niet?”

Ook was hij openhartig over de pijn waar hij de laatste jaren mee speelt. „Ik dacht dat ik Superman was. Op een bepaalde leeftijd kwam ik erachter dat ik dat niet ben: ik moet veel meer op mijn lichaam letten dan vroeger.”

„Altijd als ik wakker word, zijn de eerste vijf tot tien minuten zwaar”, vervolgt de speler van AC Milan. „Elke ochtend merk ik wel dat het een paar minuten duurt voordat ik op kan staan. Pijn verdwijnt niet meer na je dertigste.”