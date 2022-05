Cyriel Dessers strijdt woensdag ook om topscorerstitel

Luis Sinisterra heeft dit seizoen al elf keer gescoord in de Conference League, maar de linksbuiten uit Colombia maakte vijf van die doelpunten in de voorronden. Die tellen niet mee voor het klassement van topscorers. Hij kan nog wel op jacht naar een record van Jan Jeuring. Die oud-speler van FC Twente is vooralsnog de enige speler die in één seizoen meer dan elf doelpunten voor een Nederlandse club in Europa maakte. Hij scoorde in het seizoen 1972-1973 twaalf keer voor Twente in de UEFA Cup.

Europacup nummer vier

Feyenoord hoopt voor de vierde keer in de historie een Europese beker in de wacht te slepen. De club versloeg Celtic in 1970 in de eindstrijd van de Europa Cup 1 en won in 1974 en 2002 de UEFA Cup. AS Roma wist geen van de twee eerdere Europese finales te winnen.

Feyenoord versloeg Celtic (2-1) door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed Ove Kindvall, die de winnende treffer maakte in de verlenging. Feyenoord versloeg in 1974 Tottenham Hotspur over twee duels in de finale van de UEFA Cup. Het duel in Londen leverde geen winnaar op (2-2). Willem van Hanegem en Theo de Jong scoorden op White Hart Lane, het toenmalige stadion van de Spurs. Feyenoord zegevierde met 2-0 in De Kuip, met dank aan treffers van Wim Rijsbergen en Peter Ressel.

Pierre van Hooijdonk scoort in de finale tegen Dortmund. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord versloeg Borussia Dortmund in 2002 in de finale van de UEFA Cup met 3-2. Pierre van Hooijdonk scoorde tweemaal, de andere treffer kwam van Jon Dahl Tomasson. Dortmund speelde een uur met tien man na een rode kaart voor Jürgen Kohler.

AS Roma bereikte in 1984 de finale van de Europa Cup 1. Na een gelijke stand (1-1) nam Liverpool de strafschoppen beter. Ook de tweede Europese finale ging verloren. Internationale was in 1991 met 2-1 te sterk in de eindstrijd van de UEFA Cup.

Financieel belang

Het draait verder niet alleen om sportief succes. De winnaar van de eindstrijd in Tirana krijgt 2 miljoen euro. Feyenoord verdiende dit seizoen in alle achttien duels van de nieuwe competitie van de UEFA ruim 13 miljoen euro. Met de recettes van alle thuiswedstrijden kan de club zo'n 20 miljoen euro aan de Conference League overhouden.

De premies in de Conference League zijn een stuk lager dan die van de Champions League, waar Ajax dit seizoen in acht duels ruim 70 miljoen euro ophaalde. De successen van Feyenoord in Europa zijn echter ook goed voor de marktwaarde van veel spelers.