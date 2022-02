Na Daniil Medvedev en Marin Cilic komt ook Gaël Monfils niet naar Rotterdam

De 35-jarige Monfils is de nummer 16 van de wereld. Hij haalde vorige maand de kwartfinales op de Australian Open en pakte in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar de titel in Adelaide.

Deze week leed Monfils in Montpellier een kansloze nederlaag tegen de Zweed Mikael Ymer: 6-1 6-2. „Het seizoen is nog maar net begonnen. Er zullen goede en slechte wedstrijden komen, teleurstellingen en overwinningen. Maar dat is ook tennis. We winnen samen, maar we verliezen ook samen. Nu is het tijd om goed te herstellen en voor te bereiden op het volgende toernooi”, schreef Monfils op Twitter, zonder in te gaan op zijn deelname in Ahoy. De organisatie bevestigt zijn afmelding.

Bekijk ook: Matwé Middelkoop en Robin Haase dubbelen op wildcard in Rotterdam

Monfils versloeg drie jaar geleden in Ahoy de Zwitser Stan Wawrinka in de finale, twee jaar geleden was hij in de eindstrijd Félix Auger-Aliassime uit Canada de baas. Eerder meldde Daniil Medvedev zich al af voor het grootste tennistoernooi van Nederland, dat maandag van start gaat. Ook de Kroaat Marin Cilic komt niet.