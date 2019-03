El Ahmadi: ’Rutten dé man voor FC Twente’

Gevraagd naar een mogelijke rol van Rutten, is de middenvelder duidelijk. "Ik denk dat hij de aangewezen man is, de club gaat hem aan het hart en hij heeft daar alles meegemaakt”, zegt El Ahmadi, die denkt dat hij van cruciale waarde kan zijn in een rol die het midden houdt tussen die van technisch manager en hoofdtrainer. "Ik denk dat hij als technische man heel goed kan zijn, maar hij is ook heel goed in de omgang met spelers en het opleiden daarvan. Toen ik jong was, heeft hij mij daar als het ware ook opgevoed als profvoetballer. Ik denk dat hij een grote rol moet krijgen, dan geloof ik dat hij het op de rit zal krijgen."

El Ahmadi had niet verwacht dat de club met de vierde begroting van de Eredivisie het dit seizoen zó moeilijk zou krijgen. "Zeker als je ziet dat ze het vorig jaar nog redelijk hebben gedaan. Je ziet nu sportief terug dat het al een paar jaar niet goed gaat. In het begin van de competitie hebben we het in De Kuip nog lastig tegen ze gehad (2-1). Alleen: als je te lang onderin meedraait, dat heb ik zelf in de Premier League bij Aston Villa ervaren, dan kom je in een negatieve sfeer terecht. Voor spelers die dat niet vaak hebben meegemaakt, kan dat lastig zijn. Het kan mentaal een rol spelen."

'Mijn hart ligt ook bij FC Twente'

De Enschedeër gelooft dat Twente voldoende kwaliteit heeft om in de Eredivisie te blijven. „Als zij de play-offs halen, dan denk ik dat ze er gewoon in blijven. Dat hoop ik ook, want het doet pijn om te zien dat het heel goed ging en nu alles bergafwaarts gaat bij de club. Natuurlijk ligt mijn hart bij Feyenoord, maar ook bij FC Twente. Deze twee clubs hebben mij grootgebracht.”

Hij weet dat Feyenoord zondag ondanks de situatie van FC Twente een zware dobber krijgt. "Het heeft iets opgebouwd, dat topclubs het daar bijna altijd moeilijk hebben", zegt El Ahmadi, die baalt van de realiteit bij de landskampioen. "Het is anders dan voorgaande jaren. We moeten plek vier vasthouden en de bekerfinale winnen, helaas kunnen we er nu niet zoveel meer van maken. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat er volgend seizoen gewoon weer een team staat dat gaat meestrijden om het kampioenschap."