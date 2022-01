Premium Het beste van De Telegraaf

Machteloos gevoel bij gepasseerde sprinter Dai Dai N’tab gepasseerd voor Winterspelen: ’Natuurlijk ben ik boos, op alles en iedereen’

Door Willem Held

Dai Dai N'tab met winnaar Merijn Scheperkamp. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „In mijn optiek is het oneerlijk gedaan”, zegt sprinter Dai Dai N’tab, die ondanks zijn tweede plaats op de 500 meter bij het OKT niet voor de winterspelen is geselecteerd. „Natuurlijk ben ik boos, op alles en iedereen. Dit is wel mijn leven, mijn loopbaan en mijn werk waar ik al mijn ziel en zaligheid in gooi.”