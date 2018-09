Handbalsters op trainingskamp naar Lanzarote

Bondscoach Helle Thomsen Ⓒ Henk Seppen

De Nederlandse handbalsters gaan komende maand twaalf dagen op trainingskamp in Lanzarote. Na het behalen van de zilveren medaille tijdens het EK in Zweden hoeft Oranje geen play-offwedstrijden voor het WK te spelen. Bondscoach Helle Thomsen besloot daarom een stage in te plannen. "We hebben niet vaak de mogelijkheid om samen te komen en daarom is deze week waardevol", aldus Thomsen.