Oekraïne velt in de laatste minuut van verlenging Zweden

Hoewel Zweden dit toernooi een van de meest defensief spelende ploegen is, groef het zich in de openingsminuten niet zodanig in als in de groepsfase. Misschien juist wel daardoor was de eerste grote kans voor Oekraïne. Uiteraard kwam dat tot stand via het duo dat zich in de groep van Oranje al een aantal keer had getoond. Na een fraai balletje van Andriy Yarmolenko stuitte Roman Yaremchuk op de het hele toernooi al sterk keepende Robin Olsen. Zweden had al een paar dreigende momenten gehad, toen Alexander Isak na een kleine twintig minuten het eerste echte schot lost, maar dat ging langs de verkeerde kant van de paal.

De verder vrij tamme wedstrijd werd een kwartier voor rust geopend door Oleksandr Zinchenko. Na een fraaie pass met buitenkant links van Yarmolenko schoot de oud-PSV’er de bal dusdanig hard in dat Olsen geen antwoord meer had. Toch was het vooral de assist van de West Ham United-aanvaller die in het oog sprong.

Emil Forsberg. Ⓒ ANP/HH

Waar Yarmolenko de grote uitblinker bij Oekraïne is dit EK, is Emil Forsberg dat bij de Zweden. De middenvelder van RB Leipzig maakte vlak voor rust de gelijkmaker. Van zijn vier treffers tot dusver op dit EK was het wel zijn meest gelukkige. Zijn schot vanaf een meter of twintig vloog via het been van Ilya Zabarnyi binnen.

Aluminium maakt overuren

Na rust zat er een stuk meer leven in de brouwerij. In een tijdsbestek van nog geen twee minuten raakten beide landen de paal. Eerst was het Sergiy Sydorchuk die hard op de buitenkant van het aluminium schoot. De poging aan de andere kant van Forsberg was een subtieler schot, maar het eindresultaat was hetzelfde. Ook moest de Oekraïense doelman Georgiy Bushchan zich even later onderscheiden op een uithaal van Dejan Kulusevski. Niet veel later kon de doelman alleen maar kansloos toekijken, toen - wederom - Forsberg de bal op de lat knalde.

Na die zeer attractieve fase ebde het vermaak weer wat weg. Op het moment dat de verlenging onafwendbaar leek, ontsnapte Kulusevski nog wel aan de buitenspelval, maar hij had uiteindelijk te veel tijd nodig.

In de verlenging ging het in de eerste helft mis voor Zweden. Marcus Danielson moest inrukken, nadat hij weliswaar eerst de bal speelde, maar vervolgens hard doorging op het been Artem Besedin. Het spel lag echter dusdanig veel stil vanwege blessures dat het Oekraïne niet lukte om de Zweden kapot te spelen. Het waren vooral de Oekraïense spelers zelf, die om de haverklap door hun hoeven zakten. In de tweede helft van de verlenging werd de druk op het Zweedse doel wel opgevoerd en dat had in de laatste minuut het gewenste resultaat.

Op het moment dat strafschoppen in de lucht hingen, was het Dovbyk die een afgemeten voorzet binnenkopte en voor een enorme ontlading zorgde bij bondscoach Andriy Shevchenko en de rest van Oekraïne. Daardoor mag het in de kwartfinale proberen af te rekenen met Engeland.