Sensationeel goud Nederlandse para-atleet: ’Nu ben ik kapot’

Ranki Oberoi is door het dolle heen. Ⓒ EPA

,,Hij zat tegen een grote sprong aan, maar nu leek het wel of hij niet meer neer ging komen”, zei bondscoach Arno Mul verheugd, nadat Ranki Oberoi het goud omgehangen had gekregen op het WK para-atletiek in Dubai. Onze landgenoot reikte tot 7 meter en 39 centimeter. ,,Dit had ik nooit verwacht. Met deze afstand zou ik zelfs Nederlands kampioen zijn geworden bij de valide atleten afgelopen zomer”, was Oberoi in de wolken.