Premium Het beste van De Telegraaf

Kickboksorganisatie zegt niet verantwoordelijk te zijn, maar wil wel meedenken Rel rond titelgevecht Glory: ’Ik weet niet wat er in zijn hoofd omging, ik ben bestolen’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

De dokter geeft bij de scheidsrechter aan dat hij niet wil dat Sergej Maslobojev door vecht. Ⓒ Glory

Het titelgevecht tijdens Glory83 in Essen tussen Sergej Maslobojev, de kampioen in het lichtzwaargewicht, en uitdager Donegi Abena eindigde zaterdag in een anticlimax. Na drie spannende ronden werd de partij beslist door een besluit van de ringarts, die oordeelde dat Maslobojev niet verder kon vanwege een vleeswond op zijn scheenbeen. De kickbokser uit Litouwen was woest en stormde vrijwel direct de ring uit. Zijn team heeft inmiddels een officieel protest ingediend, zo laat het weten.