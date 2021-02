Derde Formule 1-race in Portugal

Op dat circuit werd vorig jaar voor het eerst een Formule 1-race georganiseerd, nadat de hele kalender toen werd aangepast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Uiteindelijk werden er van juli tot en met december alsnog zeventien Grand Prixs verreden.

Voor het komende seizoen staat een recordaantal van 23 races op de kalender, al is het nog maar de vraag of dat allemaal door kan gaan. Het seizoen start op 28 maart in Bahrein. Op 18 april volgt een race op Imola.

De derde race van het seizoen op 2 mei was bij de bekendmaking van de kalender nog opengelaten, al was het destijds al duidelijk dat Portugal op pole position lag voor dat ’slot’. Een week later volgt dan de Grand Prix van Spanje in Barcelona. De Grand Prix van Nederland in Zandvoort staat voor 5 september geprogrammeerd.