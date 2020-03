Wereldkampioene Van Vleuten begrijpt ploegbesluit om niet te starten

„Moeilijke beslissing maar bedankt dat jullie het grootste belang aan ieders gezondheid hechten”, twittert de wereldkampioene.

„Geen Strade Bianche voor ons team en daarna voorlopig ook niks”, vervolgt Van Vleuten. „Ik ben natuurlijk wel verdrietig want ik had me enorm verheugd op deze race.”

Van Vleuten won het afgelopen weekeinde nog de Omloop Het Nieuwsblad.

Mitchelton-Scott liet woensdag weten in elk geval tot 22 maart nergens in actie te komen.

„Deze beslissing is definitief, ongeacht wat de plaatselijke autoriteiten of overheden ook beslissen”, aldus Mitchelton-Scott. Equipe’s van de formatie zouden onder meer in actie komen in de Strade Bianche, Parijs - Nice, Tirreno - Adriatio en Milaan - Sanremo. De vrouwen van Mitchelton-Scott hadden zich onder meer ingeschreven voor de Ronde van Drenthe.

„Het is onze plicht de gezondheid van de renners en staf zo veel mogelijk te garanderen”, zegt de ploeg in een verklaring. „We hebben echter geen controle of inbreng over datgene wat de plaatselijke organisaties van wedstrijden doen. Bovendien brengt het vele reizen, steeds naar landen die andere maatregelen hebben genomen, extra risico’s met zich mee.”