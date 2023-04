Belgische speler Dante Vanzeir doorbreekt stilte na racisme-rel en onthult wat hij zei

Vanzeir kreeg een schorsing van zes weken van de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS, nadat hij begin deze maand een racistische uitspraak zou gedaan hebben tijdens een wedstrijd tegen San José Earthquakes. „Het n-woord heb ik niet gebruikt”, begint Vanzeir aan zijn verhaal.

„Ik zal jullie eens meenemen naar het incident. De fout gebeurt, de scheids fluit en ik ben aan het discussiëren met hem. Als de discussie tussen ons gedaan is, richt hij zich op spelers die op de grond liggen. Op dat moment ben ik nog wat aan het mompelen tegen mezelf over hem. Toen zei ik het woord ’monkey’. Maar in de zin van ’what a monkey’, wat een clown, wat een dommerik op dat moment. Omdat ik vind dat hij op dat moment de verkeerde beslissing neemt.”

Spijt en toekomst

„Ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn. Dat is ook duidelijk te zien aan mijn reactie op het veld. Ik werd direct benaderd door een aantal jongens op het veld omdat zij het gevoel hadden dat ik het tegen één van hen uitgesproken had. Maar dat was totaal niet het geval.”

In de voorbije weken werd Vanzeir serieus op de korrel genomen door de eigen fans. Die eisten het ontslag van hun spits. „Achteraf gezien heb ik zeker beseft wat voor impact dat heeft gehad op de jongen (Ebobisse, red.). Ik kan alleen maar zeggen dat ik spijt heb en ervoor ga zorgen dat het in de toekomst nooit meer zal gebeuren. Ik accepteer mijn straf. Ik besef heel goed dat ik een fout heb gemaakt waar ik mij tot op de dag van vandaag nog heel slecht over voel. Nu heb ik tijd om alles te verwerken, de nodige stappen te zetten om het vertrouwen van de club en de fans terug op te bouwen. En ook naar mijn eigen ploegmaten. Ik wil laten zien dat ik gewoon wel een goeie gast ben. En dat ik in mijn hoofd en in mijn hart vrij ben van racisme.”

Bron: Sportweekend