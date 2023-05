Premium Het beste van De Telegraaf

Chaos en berusting bij Jumbo-Visma: 'Groep groeit door ellende naar elkaar toe'

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Achter ritwinnaar Jonathan Milan eindigt Arkea-Samsic-sprinter David Dekker (l.) knap als tweede. Ⓒ Getty Images

SAN SALVO - Typisch Primoz Roglic, die zich van alle hectiek in de tweede Giro-rit niets aantrok. Breed grijnzend reed hij ogenschijnlijk onbezorgd achter de streep rond, alsof hij ook niets had meegekregen van al het onheil bij zijn ploeg Jumbo-Visma: de noodzakelijke stoelendans rond Jumbo-renners met corona, het verkeersongeluk dat Jan Tratnik uitschakelde en de tik van 43 tellen die Remco Evenepoel zaterdag in de openingstijdrit aan hem uitdeelde. En dan is er nog een lichte vorm van chaos achter de schermen. In San Salvo konden de zwartgelen even opgelucht ademhalen toen bleek dat er een dag voorbij was zonder ’kleerscheuren’.