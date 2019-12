Niki Terpstra apetrots op verbreken 60 jaar oud wereldrecord

Terpstra en zijn Belgische kompaan Keisse legden de 100 kilometer aan rondjes af in een tijd van 1 uur, 50 minuten en 50 seconden. En dat was voldoende om een wereldrecord dat bijna zestig jaar stond te verbeteren. In 1960 hadden de Australiër Reginald Arnold en de Italiaan Fernando Terruzi bijna anderhalve minuut meer (1 uur, 52 minuten en 14 seconden) nodig om de 100 kilometer vol te maken.

