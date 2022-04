Premium Het beste van De Telegraaf

Grote ontlading en hoop op extra impuls in titelstrijd Bekertriomf maakt veel los bij PSV: ’Dan komen er wel emoties’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo was dolblij na afloop. Ⓒ ANP Pro Shots

ROTTERDAM - Het was al na elven toen zo’n 15.000 PSV-supporters in het Philips Stadion zondagavond laat hun uit Rotterdam teruggekeerde favorieten toejuichten bij de huldiging voor de bekerwinst, de tiende in de historie van de Eindhovense club. Matchwinnaar Cody Gakpo genoot met volle teugen van het feestje, zoals hij in De Kuip de 2-1 winst op Ajax ook uitbundig had gevierd. De overwinning op de aartsrivaal, die de afgelopen jaren PSV zo vaak de baas was geweest, maakte veel los bij de Brabantse topclub.