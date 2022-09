Technisch directeur Arnesen zwaait af bij Feyenoord: ’Trots op wat we bereikt hebben’

„Ik ben trots op wat we de afgelopen 2,5 jaar met elkaar hebben bereikt en we gaan dan ook op een positieve manier uit elkaar”, meldt Arnesen op de website van de Rotterdammers. „Ik snap echter heel goed dat ze bij Feyenoord aan de verdere toekomst moeten denken. Niemand is nu eenmaal groter dan de club.”

Daarnaast spreekt hij zijn dankbaarheid uit. „Het was fantastisch om van zo dichtbij te mogen meemaken hoe iedereen en alles binnen de club dagelijks alles doet om Feyenoord nog beter te maken. En tenslotte wil ik ook het legioen nog zeggen: dank voor jullie altijd onvermoeibare steun aan de spelers.”

Bekijk ook: Technisch directeur Frank Arnesen en Feyenoord gaan uit elkaar

Algemeen directeur Dennis te Kloese geeft aan dat er geen grote haast is met het aantrekken van een vervanger. „Die noodzaak is er niet, omdat de transferwindow is afgelopen en we, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling hadden opgetuigd die nog wel even kan voortduren. Bovendien staan veel zaken aan de voetbalkant er juist goed voor. Dit zeker ook door Frank zijn inspanningen.”

De 65-jarige Arnesen was sinds januari 2020 in dienst van de club. Arnesen nam destijds de functie over van Sjaak Troost, die na het vertrek van Martin van Geel in mei 2019 tijdelijk werd aangesteld als technisch directeur. Kort voor zijn nieuwe baan was hij als technisch directeur ontslagen bij Anderlecht. Bij Feyenoord werd Arnesen herenigd met trainer Dick Advocaat, met wie hij in de jaren 90 bij PSV al nauw samenwerkte in een soortgelijke rolverdeling.