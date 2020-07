Zidane wil meer respect voor Real: ’Dat gezeur over de scheidsrechter’

De voorsprong op Barcelona liep daardoor op tot zeven punten. De Koninklijke heeft in La Liga nog vier wedstrijden te gaan, Barcelona vijf. Barcelona speelt later zondagavond bij Villarreal.

Sinds het seizoen in Spanje na de coronastop werd hervat, liet Real Madrid in zeven ontmoetingen nog geen punten liggen. Het vorige duel, drie dagen geleden tegen Getafe, was ook al gewonnen dankzij een door Ramos benutte strafschop.

VAR

Pas in de 72e minuut kwam Real Madrid op voorsprong. De strafschop werd op advies van de VAR toegekend na een overtreding op Marcelo. Voor Ramos was het al zijn tiende treffer van het seizoen, een zeldzaamheid voor een centrale verdediger. Het was bovendien zijn vijfde doelpunt in de laatste zeven duels.

Karim Benzema was na een combinatie met Toni Kroos nog dicht bij de 2-0, maar strandde op doelman Unai Simon. In het doel van Real bleef de Belg Thibaut Courtois al weer voor de zeventiende keer dit seizoen zonder tegentreffer. Eden Hazard ontbrak bij de thuisclub, hij heeft last van een enkel. De Belg, een jaar geleden overgekomen van Chelsea, heeft dit seizoen veel last van blessures.

Geen geluk

Trainer Zinedine Zidane vindt dat Real wel wat meer respect verdient. Volgens de Franse coach wordt er veel te veel gesuggereerd dat zijn elftal wint omdat het scheidsrechter én VAR meeheeft. Volgens Zidane heeft het niets met geluk te maken, dat Real sinds de hervatting van het seizoen zeven duels op rij won en nu de grote favoriet voor de titel is.

„We spelen gewoon ontzettend goed. Dat we winnen, is volledig onze verdienste. Ik heb normaal niet zoveel zin over dit soort dingen in discussie te gaan, maar ik vind het onzin dat wordt gesuggereerd dat we steeds winnen dankzij de scheidsrechter.”

