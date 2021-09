Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht-middenvelder wil terug naar de top Bart Ramselaar: ’Het is tijd om weer te gaan vlammen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bart Ramselaar kan breeduit lachen na zijn twee goals tegen NEC. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Met twee doelpunten was Bart Ramselaar (25) de grote man bij de midweekse zege van FC Utrecht op NEC. De creatieve middenvelder kon wel weer eens een goaltje gebruiken, want zijn laatste competitiegoal dateerde van februari dit jaar. Door de absentie van Simon Gustafson, die herstellende is van een serieuze enkelblessure, mocht hij in Nijmegen weer eens op zijn favoriete nummer 10-positie spelen. Een rol die wat Ramselaar betreft naar meer smaakt.