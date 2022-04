Inter en AC Milan winnen, Boadu belangrijk bij Monaco en hoofdrol voor oorbel

De vroege avondwedstrijd was voor Internazionale. Marcelo Brozovic zette zijn ploeg na een half uur op voorsprong met een heerlijke pegel, na voorbereidend werk van Danilo D’Ambrosio. Ongeveer een kwartier voor tijd liep de kampioen verder uit door een doelpunt van Lautaro Martínez, die een knappe voetbeweging in huis had. Nu was Ivan Perišic de aangever.

Giulio Maggiore scoorde vervolgens nog met een zeer fraai schot voor de thuisclub. In extra tijd besliste Alexis Sánchez het duel definitief in het voordeel van de favoriet.

Denzel Dumfries was basisspeler bij Inter, waar Stefan de Vrij 10 minuten voor tijd inviel. Doelman Jeroen Zoet was wissel bij Spezia.

Oorbel

Ondanks de mooie goals was het meest opmerkelijke van de wedstrijd de invalbeurt van M’Bala Nzola. De Angolese aanvaller mocht na 60 minuten invallen bij Spezia. Drie minuten later kreeg hij een waarschuwing van de scheidsrechter dat hij nog een oorbel in zijn oor had, die hij moest verwijderen.

Nzola ging naar de kant en begon verder te prutsen aan zijn oorring, maar toen hij daar na zes minuten nog steeds mee bezig was geraakte het geduld van coach Thiago Motta op. Nzola hoefde niet meer het veld in te komen, Motta wisselde hem prompt voor Janis Antiste in de 71e minuut.

AC Milan

Al na 11 minuten kwam Milan op voorsprong door een doelpunt van de Portugees Rafael Leão, hij rondde met een beheerste volley knap af. De assist was van de Fransman Pierre Kalulu. In de slotfase maakte Junior Messias er in de rebound nog 2-0 van.

De voorsprong van AC Milan op stadsgenoot Inter is nu 2 punten. Milan heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan de stadgenoot.

Boadu scoort voor winnend Monaco

Mede door een treffer van Myron Boadu heeft Monaco in de Franse competitie gewonnen bij Stade Rennes, 2-3. De oud-speler van AZ nam de derde treffer van Monaco voor zijn rekening. De club staat nu nog 3 punten achter op Rennes, de nummer 3 van de ranglijst.

Flavien Tait zette in de openingsfase de thuisclub nog wel op voorsprong. De gelijkmaker kwam op naam van Vanderson, vervolgens maakte Wissam Ben Yedder de 1-2. Na het doelpunt van Boadu maakte Martin Terrier er uit een strafschop nog 2-3 van.

Paris Saint-Germain is de ongenaakbare koploper in Frankrijk.