Inter klopt Spezia; hoofdrol voor vastzittende oorbel

Marcelo Brozovic zette Inter na zo’n half uur op voorsprong met een heerlijke pegel, na voorbereidend werk van Danilo D’Ambrosio. Ongeveer een kwartier voor tijd liep de kampioen verder uit door een doelpunt van Lautaro Martínez, die een knappe voetbeweging in huis had. Nu was Ivan Perišic de aangever.

Giulio Maggiore scoorde vervolgens nog met een zeer fraai schot voor de thuisclub. In extra tijd besliste Alexis Sánchez het duel definitief in het voordeel van de favoriet.

Denzel Dumfries was basisspeler bij Inter, waar Stefan de Vrij 10 minuten voor tijd inviel. Doelman Jeroen Zoet was wissel bij Spezia.

Oorbel

Ondanks de mooie goals was het meest opmerkelijke van de wedstrijd de invalbeurt van M’Bala Nzola. De Angolese aanvaller mocht na 60 minuten invallen bij Spezia. Drie minuten later kreeg hij een waarschuwing van de scheidsrechter dat hij nog een oorbel in zijn oor had, die hij moest verwijderen.

Nzola ging naar de kant en begon verder te prutsen aan zijn oorring, maar toen hij daar na zes minuten nog steeds mee bezig was geraakte het geduld van coach Thiago Motta op. Nzola hoefde niet meer het veld in te komen, Motta wisselde hem prompt voor Janis Antiste in de 71e minuut.