Inter wint duel vol fraaie goals van Spezia

Marcelo Brozovic maakte op fraaie wijze de 0-1. Ⓒ ANP/HH

Inter is in elk geval voor even de koploper in de Serie A van Italië. De formatie van trainer Simone Inzaghi won bij Spezia, 1-3. Inter heeft nu een punt voorsprong op AC Milan, dat later vrijdag nog tegen Genoa speelt.