Wim Jonk krijgt andere rol en is niet langer hoofdtrainer FC Volendam

Door onze Telesportredactie

Wim Jonk Ⓒ ANP/HH

Wim Jonk is in het nieuwe seizoen geen hoofdtrainer meer van FC Volendam. De 56-jarige oud-international, die de ploeg uit Noord-Holland afgelopen seizoen op knappe wijze behield voor de Eredivisie, gaat een andere rol vervullen bij FC Volendam en wordt technisch manager. De 32-jarige Matthias Kohler neemt als nieuwe hoofdtrainer het stokje van Jonk over.