’Ajax-doelwit Kamaldeen Sulemana gespot in Frankrijk’

Wie moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden? Veel namen komen langs in de podcast. Belangrijk is, volgens Verweij, dat er in elk geval gepraat gaat worden met Henk ten Cate. „Daar kun je als KNVB niet omheen.” Ook de naam van Giovanni van Bronckhorst valt. Driessen: „Misschien blijkt hij als bondscoach wel nog geschikter dan als clubcoach.”

Ook veel nieuws over AZ, Feyenoord, PSV en Ajax in Kick-off. Zoals de laatste ontwikkelingen rondom Ajax-target Kamaldeen Sulemana. En zit er schot in de transfer van Steven Berghuis? Driessen: „Ajax moet snel handelen, en z’n verantwoordelijkheid nemen richting Berghuis.”