Video: MotoGP-coureur Alex Marquez vliegt meters de lucht in bij zware crash

De Spaanse MotoGP-rijder slipte weg en werd enkele meters de lucht in gekatapulteerd. Marquez werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar werden geen breuken vastgesteld.

De Spanjaard reed overigens nog een rondje op zijn vervangende motor, maar moest de strijd toch staken. „Toen de adrenaline weg was, voelde ik wel dat ik niet nog een ronde kon doen. Nu moeten we afwachten of het morgen beter gaat met de pijn”, aldus Marquez.

De beelden: