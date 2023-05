Na ’oude’ Mark Verkuijl legt Ajax nu ook ’jonge versie’ vast

De ’oude’ Mark Verkuijl kwam tussen 1988 en 1990 twee seizoenen uit voor de hoofdmacht van Ajax. De voormalig verdediger speelde in twee seizoenen 53 competitieduels voor de Amsterdammers, en werd in het voorjaar van 1990 kampioen van Nederland. Daarna verkaste hij naar het Belgische AA Gent. Verkuijl kwam ook uit voor FC Utrecht, FC Groningen en Go Ahead Eagles.

De ’oude’ Mark Verkuijl in het shirt van Ajax, eind jaren tachtig. Ⓒ ANP/HH

De ’jonge’ Mark Verkuijl werd geboren in Ede en speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen komt hij uit in Ajax onder 17, waar hij momenteel aan de kant staat met een enkelblessure. De middenvelder is tevens jeugdinternational.