Belofte maakt schuld: straks overuren voor Engelse kapper(s)?

Foden verklapte voor de eerste EK-wedstrijd van Engeland tegen Kroatië (1-0 zege) dat hij met zijn teamgenoten een bijzondere weddenschap heeft afgesloten. Als de Engelsen Europees kampioen worden, moeten alle spelers zich hetzelfde kapsel als het talent van Manchester City laten aanmeten. ,,Daar zijn ze allemaal mee akkoord gegaan”, aldus Foden. ’Hair we go’, werd al gekopt in de Engelse kranten

Engeland neemt het zondag op Wembley op tegen Italië, met als inzet de Europese titel. Foden kwam dit EK drie keer in actie. In de eerste twee duels tegen Kroatië en Schotland kreeg hij van Gareth Southgate een basisplaats. Tegen Tsjechië, Duitsland en Oekraïne werden hem geen minuten gegund door de bondscoach. In de gewonnen halve finale met Denemarken mocht het talent in de verlenging invallen.

Foden maakte in het najaar van 2017 op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor Manchester City. Inmiddels kwam hij 124 keer uit voor de club en was hij 31 keer trefzeker. Op zijn palmares prijken drie landstitels, drie League Cups, twee Community Shields en één FA Cup. Eerder dit jaar ging hij met The Citizens onderuit tegen Chelsea in de Champions League-finale.