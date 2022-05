Engelse voetballer Jake Daniels (Blackpool) komt uit kast

Het bericht van Daniels is bijzonder omdat op dit moment geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel is. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. De voorbije jaren gingen enkele voetballers Daniels wel voor, maar dat waren spelers die pas uit de kast kwamen nadat hun actieve loopbaan voorbij was.

Daniels durft de stap wel tijdens zijn loopbaan te zetten. „Dit seizoen was fantastisch voor mij op het veld. Ik heb mijn debuut in het eerste elftal gemaakt, dertig doelpunten gemaakt voor het hoogste jeugdteam, mijn eerste profcontract getekend en succes gedeeld met mijn teamgenoten”, schrijft Daniels. „Maar buiten het veld heb ik mijn echte ik verborgen en verborgen wie ik daadwerkelijk ben. Ik weet mijn hele leven al dat ik homo ben. Ik voel me er nu klaar voor daar voor uit te komen en mezelf te zijn.”