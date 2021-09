Directeur Atletiekunie verklaart succes Oranje: ’Het recept is eenvoudig’

Binnenland

Hardloopwedstrijd CPC Loop in Den Haag gaat niet door

De CPC Loop in Den Haag is afgelast. De hardloopwedstrijd zou op 26 september worden gehouden. „Na uitvoerig overleg met de gemeente Den Haag is vastgesteld dat het organiseren van een mega-evenement met ruim 40.000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers op korte termijn niet realistisch is”, b...