Formule 1 hekelt racisme-uitspraken oud-baas Bernie Ecclestone

„In een tijd waarin saamhorigheid nodig is om racisme en ongelijkheid te bestrijden, zijn wij het hartgrondig oneens met de opmerkingen van Bernie Ecclestone waarvoor geen plaats is in de Formule 1 of in de samenleving”, schrijft de Formule 1 in een verklaring. „Mijnheer Ecclestone speelt geen rol meer in de Formule 1 sinds hij onze organisatie heeft verlaten in 2017.”

Hamilton

De 89-jarige Ecclestone blikt in het vraaggesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN terug op onder andere de strijd van Lewis Hamilton tegen racisme en voor meer diversiteit. Volgens Ecclestone kijken mensen op naar iemand zoals Hamilton en luisteren ze dan ook naar wat hij zegt.

„Lewis is een beetje speciaal”, aldus Ecclestone. „Eerst en vooral is hij een zeer, zeer, zeer getalenteerd rijder en hij lijkt ook extreem getalenteerd wat betreft het opstaan, voor iets strijden en speeches houden.”

„Wat hij nu doet voor de zwarte bevolking is geweldig. Hij doet het verdomd goed en het zijn naar mensen zoals hem, die erg herkenbaar en bekend zijn, dat de mensen luisteren.”

De voorbije week liep Hamilton onder andere mee in een demonstratie van ’Black Lives Matter’ in Londen en richtte hij ook de ’Hamilton Commissie’ op die voor meer diversiteit moet zorgen. Ecclestone betwijfelt echter of dat veel nut zal hebben.

„Ik denk dat het weinig goeds of slecht voor de Formule 1 zal doen”, aldus Ecclestone. „Het zal de mensen doen nadenken over wat belangrijk is. Het is voor iedereen hetzelfde. Mensen moeten beseffen dat we niet allemaal hetzelfde zijn en dat we anders over elkaar denken. In veel gevallen zijn zwarte mensen racistischer dan witte mensen.”

Wanneer CNN hem echter vraagt om concrete voorbeelden te geven zegt Ecclestone dat hem zoiets is „opgevallen.”