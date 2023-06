Premium Het beste van De Telegraaf

Supertalent Niels Laros (18) in spoor van Femke Bol en Sifan Hassan?

Door Willem Held

Niels Laros: „Er is nog wel een gaatje met de wereldtop, dat is niet erg, maar dat hoop ik wel te kunnen dichten natuurlijk.” Ⓒ FOTO Soenar Chamid

De kans is groot dat in de komende jaren naast de vrouwelijke topatleten uit Nederland ook een man opduikt die prijzen kan pakken bij WK’s of Olympische Spelen. Zijn naam is Niels Laros, hij is nog maar net 18 jaar oud en presteert nu al spraakmakend. Bij het EK voor landenteams in Polen tekent deze tiener voor de derde plaats op de 1500 meter. Die prestatie oogst veel bewondering, maar zelf is hij niet tevreden.