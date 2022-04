Ook Van Gaal blij met Koeman: ’Goede opvolger’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Valentijn Driessen en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman stond eerder aan het roer bij het Nederlands elftal. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Vanaf 1 januari 2023 begint Ronald Koeman (59) aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer is akkoord met de KNVB om Louis van Gaal op te volgen na het WK in Qatar, dat in november en december van dit jaar wordt afgewerkt. De spelers speelden een belangrijke rol in de comeback.