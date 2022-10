Tegenslag op slecht moment voor Kjeld Nuis: ’Naar ziekenhuis voor scan’

,,Kjeld gaat vrijdag naar het ziekenhuis om een scan te laten maken”, zegt Henk Schra, de teammanager van Reggeborgh, desgevraagd. ,,Het kan erg zijn of het kan meevallen, dat kun je van de buitenkant niet zien. Maar een liesblessure is natuurlijk allesbehalve ideaal voor een schaatser.”

De Nederlandse schaatsers kunnen zich komend weekeinde in Thialf kwalificeren voor de World Cups. Zeker Nuis is iemand die deze wedstrijden altijd dolgraag wil rijden, vooral nu de concurrentie op zijn afstanden (1000 en 1500 meter) gigantisch is. De drievoudig olympisch kampioen won afgelopen winter nog de gouden medaille op de 1500 meter tijdens de Winterspelen van Peking. Nadien verlengde hij zijn contract bij Reggeborgh tot en met de volgende Olympische Spelen van Milaan in 2026.

Vrijdag wordt meer bekend over de ernst van de blessure van Nuis en of hij mee kan doen aan het World Cup-kwalificatietoernooi.