Nieuwe hockeybondscoach Jeroen Delmee begint in smeulende puinhopen aan monsterkarwei

Premium Sport

Michel van den Heuvel: ’Wie zich zoals Nederland te veel beperkt tot zijn eigen land loopt soms vast’

De naam is anders, de stijl is anders, de nationaliteit is anders, maar de ambities zijn gebleven. Ook met de onstuimige Nederlander Michel van den Heuvel (57) als opvolger van de discrete Nieuw-Zeelander Shane McLeod willen de Red Lions het mondiale hockey blijven beheersen. De nieuwe bondscoach be...