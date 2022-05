Live Eredivisie: Ajax met Brobbey en Haller in kraker tegen AZ

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Ajax begint om 14.30 uur met Brian Brobbey en Devyne Rensch in de ploeg aan de uitwedstrijd tegen AZ. Noussair Mazraoui en Steven Berghuis verschijnen niet aan de aftrap. Ze zitten wel op de bank.

Brobbey vormt een spitsenduo met Sébastien Haller. Dusan Tadic speelt waarschijnlijk net achter beide spitsen. Davy Klaassen, Edson Álvarez en Kenneth Taylor zijn de middenvelders van Ajax in Alkmaar.

Ajax kan zondag voor de 36e keer kampioen van Nederland worden, maar heeft dat niet in eigen hand. De club moet daarvoor niet alleen AZ verslaan. PSV moet dan later op de middag ook nog eens van Feyenoord verliezen in De Kuip. Die wedstrijd begint om 16.45 uur.

Ook Vitesse en Heerenveen trappen om 14.30 uur af:

NEC - Go Ahead Eagles 0-1

Super Sunday werd om 12.15 uur geopend met het duel tussen NEC en Go Ahead Eagles. Het duel leek lange tijd af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de blessuretijd stond Sissoko op de juiste plaats om na een goede actie en lage voorzet van Mikkel Duelund om de enige goal van de wedstrijd binnen te tikken.

Bekijk ook: NEC grijpt in blessuretijd de zege tegen Go Ahead Eagles

FC Groningen - Sparta 1-2

FC Twente - Fortuna Sittard 1-2

Fortuna Sittard pakte in Enschede een zeer belangrijke zege. De ploeg kwam via Zian Flemming al voor rust twee keer op voorsprong, en gaf de driepunter na rust niet meer uit handen.

PEC Zwolle - FC Utrecht 1-1

Voor PEC zijn de druiven bijzonder zuur. De concurrentie pakte drie punten, en dus is een punt tegen Utrecht niet voldoende. Met twee duels te gaan, tegen Sparta en PSV, is degradatie voor De Blauwvingers nu heel dichtbij.

Willem II - Heracles Almelo 2-0

Willem II hield gelijke tred met Fortuna en nam in ieder geval twee punten afstand van PEC in een poging rechtstreekse degradatie af te wenden.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

Cambuur - RKC 1-1

RKC Waalwijk heeft in de slotfase een voorsprong verspeeld bij Cambuur. De Eredivisiewedstrijd in Leeuwarden eindigde in 1-1.

Zondag

14.30 uur: AZ - Ajax

14.30 uur: Vitesse - SC Heerenveen

16.45 uur: Feyenoord - PSV

Kan Ajax tegen AZ de titel pakken? Dan moet PSV punten laten liggen bij Feyenoord. Ⓒ DE TELEGRAAF

Bekijk ook: Trotse Slot is hectiek van Marseille gauw vergeten

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Uitslagen

Cambuur - RKC 1-1

Twente - Fortuna Sittard 1-2

PEC Zwolle - FC Utrecht 1-1

Willem II - Heracles 2-0

Groningen - Sparta 1-2

NEC - Go Ahead Eagles 1-0

Bekijk ook: RKC Waalwijk nog niet helemaal veilig na late gelijkmaker Cambuur

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: