PSV zonder Noa Lang, basisplaatsen Ismael Saibari en Yorbe Vertessen

Isaac Babadi, die een wat mindere wedstrijd speelde en in de rust vervangen werd door Ismael Saibari, begint ditmaal ook op de bank. Zijn vervanger is ook nu Saibari die dit seizoen al driemaal sterk is ingevallen en nu voor het eerst in de basis begint. De wedstrijd begint om half 9.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Vertessen.