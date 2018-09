Vlaar hekelt Blom: 'Hij ging snel het hoekje om'

Vlaar was de schlemiel bij de beslissende strafschop van PSV. Na licht contact met Luuk de Jong gaf arbiter Kevin Blom de Eindhovenaren een strafschop. "Dit soort momenten gebeurt zo vaak per wedstrijd", verzuchtte Vlaar in gesprek met FOX Sports. "Ik wilde er na afloop nog wat over vragen aan de scheidsrechter, maar die ging snel het hoekje om. Daar was het veilig denk ik."

Lees ook:

- PSV ruikt titel na ongekende thriller in Alkmaar - Cocu: 'Grote stap richting kampioenschap'

Kort voor tijd moest Vlaar ook nog met rood inrukken, nadat de doorgebroken Hirving Lozano naar de grond ging. "Ik raakte Lozano niet. Hij doet het wel slim, maar ik word hier wel een beetje schijtziek van."

"De frustratie is duidelijk aanwezig bij ons in de kleedkamer", vervolgt Vlaar. Uiteindelijk ligt het wel aan onszelf, we hadden het behoorlijk onder controle. Maar als je dan uiteindelijk met lege handen staat, is dat heel zuur. We moeten weer verder, het is zoals het is.