Thomas Tuchel: ’Situatie in Oekraïne leidt tot veel onzekerheden bij Chelsea’

„We moeten niet doen alsof dit niet speelt”, erkende de Duitser volgens de BBC. „Deze situatie is voor iedereen op Cobham (het trainingscentrum van Chelsea, red.) verschrikkelijk. Niemand had dit zien aankomen en het voelt onwerkelijk. Het overschaduwt ons enthousiasme richting de finale.”

„Daarnaast zorgt het voor veel onzekerheden, maar uiteraard veel meer voor alle mensen en families die echt in de oorlog betrokken zijn dan voor ons. In onze gedachten zijn we bij hen, hun situatie is veel belangrijker”, vervolgt Tuchel. „Ook rondom Chelsea is er veel onzekerheid gezien de huidigie situatie in het Verenigd Koninkrijk. Het is in dit stadium lastig om er zinvol commentaar op te geven.”

„We zijn ons ervan bewust van wat er gaande is, maar we hebben verder geen voorkennis over de situatie”, voegde Tuchel eraan toe. „Ik denk dat het ook het recht is van het team is om niet continu met politiek bezig te zijn, maar ons op de sport te concentreren.”

Chelsea onder Abramovich

Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea en is met zijn investeringen veranwoordelijk geweest voor vrijwel alle grote prijzen die de club won. De miljardair is daarnaast volgens de Russische oppositieleider Aleksej Navalny ook een van de invloedrijke rijken rondom de Russische president Vladimir Poetin. Iets dat Abramovich zelf heeft ontkend.

Sofia Abramovich, zijn dochter, wekte vrijdag op Instagram de indruk dat haar vader ook niet achter de oorlog staat. Zij uitte zich in ieder geval als tegenstander. „Poetin, niet Rusland, wil deze oorlog. De grootste en meest succesvolle leugen van de propaganda van het Kremlin is dat de meeste Russen achter Poetin staan”, zo liet ze optekenen.