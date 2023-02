Premium Het beste van De Telegraaf

Slot neemt complimenten Van Nistelrooy dankbaar in ontvangst, maar: Feyenoord klaar voor genadeklap aan PSV

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Feyenoord-trainer Arne Slot laat zien dat met zijn balgevoel nog altijd niets mis is. Ⓒ Getty Images

ROTTERDAM - Feyenoord verloor dit seizoen eenmaal en dat was in september uitgerekend bij PSV (4-3), de tegenstander van zondag in De Kuip. De vlag staat er inmiddels anders voor in de Eredivisie: Feyenoord is koploper en titelfavoriet nummer één en PSV worstelt zich door de competitie. In de strijd om het landskampioenschap kunnen de Feyenoorders zondag een eerste genadeklap uitdelen en PSV op zeven punten zetten.