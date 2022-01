Valentino Rossi: ’Formule 1-test bij Ferrari groot moment in mijn leven’

Aan het einde van vorig seizoen hield Rossi het voor bekeken in de MotoGP, maar dat wil niet zeggen dat hij zijn helm helemaal opbergt. Hij zal dit jaar nog geregeld op vier wielen in actie komen tijdens de Fanatec GT World Challenge Europe Series, met een Audi R8.

Een vijftiental jaar geleden stond de Italiaan al eens kort voor een carrièreswitch naar de autosport, want tussen 2004 en 2010 heeft hij verschillende testsessies afgewerkt voor Ferrari in Valencia en Fiorano. „Dat was een heel groot moment in mijn leven”, herinnerde Rossi zich tijdens de In Depth With Graham Bensinger-show.

Niet alleen een mediastunt

Hij vervolgt: „Stefano Domenicali belde me en zei: ’Waarom probeer je onze auto niet uit, we hebben een circuit in Fiorano - het is interessant, snel en heeft een haarspeldbocht’. Ik zei ’oké’ en we hebben het geregeld. We kwamen de dag ervoor in het geheim aan, want we probeerden het geheim te houden, maar dat was het uiteindelijk niet.”

De interesse van Ferrari was niet alleen een mediastunt, want ze boden hem na zijn eerste test nog een test aan in 2005. Maar in 2006 mocht hij deelnemen aan een testsessie met de andere F1-coureurs tijdens een testsessie in Valencia. Door het feit dat Rossi het moest stellen met een Ferrari F2004 was het moeilijk om conclusies te trekken uit de test, maar het feit dat hij de negende tijd liet optekenen liet toch veel goeds vermoeden.

Onzekerheid

„In 2006 heb ik een test gedaan, een echte test met de echte rijders in Valencia”, zei hij. „Het was een goede test, ik was vrij snel. Maar ik weet nog dat ik bij mijn thuiskomst besloot om in de MotoGP te blijven.”

Ondanks het enthousiasme van zijn entourage, en zelfs van zijn moeder, om voor Ferrari aan de slag te gaan verkoos Rossi dus toch om in de MotoGP te blijven. Een overstap naar Ferrari zou volgens Rossi veel onzekerheid met zich meegebracht hebben. „Voor F1 had ik een plan, maar het was niet direct met Ferrari”, legde hij uit. „Het was beginnen bij een klein team, proberen wat ervaring op te doen, en daarna als ik snel genoeg zou zijn naar Ferrari komen. Maar er waren veel vraagtekens.”

Hart bij MotoGP

„Ik had ook veel druk van mijn kant. ’Ga naar de autosport’, ’ga naar Ferrari’, want ’het is iets groots’. Als ik het probeerde uit te leggen en hulp probeerde te vragen voor mijn beslissing, werd me gezegd ’nee, nee, je moet naar de Formule 1 gaan’. Ook mijn moeder, bijvoorbeeld.”

Hij sluit af: „Ik denk dat ik zelf moest beslissen, en in mijn hart denk ik dat ik bij de MotoGP moest blijven.” En zo kwam de voor vele fans gedroomde overstap van Rossi naar de koningsklasse van de autosport en naar Ferrari er dus niet.