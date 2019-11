Druijf: ’Voelt heel goed om de held te zijn’

Eerst als invaller eind augustus in de beslissende uitwedstrijd tegen FC Antwerp in de laatste voorronde (1-4 na verlenging) en donderdag opnieuw als wisselspeler in de spectaculaire thuiswedstrijd (2-2) tegen Partizan Belgrado. De 21-jarige spits uit Uitgeest scoorde zelfs twee keer, in de 88e minuut en in de extra tijd, en was daarna natuurlijk de gevierde man bij de Alkmaarders in Den Haag.

„Hoe het voelt om een held te zijn? Tot dusver heel goed”, grijnsde Druijf. „Ik ben heel blij dat ik nu twee goals heb kunnen maken en dat we door zijn naar de volgende ronde. In de competitie val ik ook regelmatig in, maar scoor ik nog niet, maar gelukkig lukt het wel in de Europa League.”

