Bizarre beelden Wembley: enorme mensenmassa, fans zonder ticket willen stadion binnen

Het is een gekkenhuis bij Wembley Ⓒ ANP/HH

LONDEN - De sfeer rondom stadion Wembley is in de aanloop naar de EK-finale tussen Engeland en Italië hier en daar onrustig. Tientallen fans probeerden via enkele dranghekken toegang te verkrijgen tot afgesloten ruimtes buiten de voetbalarena. Ze leken het stadion te willen binnendringen zonder geldige tickets. Volgens de UEFA is dat niet gelukt.