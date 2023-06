Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

België zonder Vertonghen in EK-kwalificatieduel met Oostenrijk

12:10 uur Jan Vertonghen komt zaterdag niet actie in de EK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Oostenrijk. De 36-jarige verdediger van Anderlecht staat niet in op de officiële lijst van de wedstrijd op de website van de Europese voetbalbond UEFA.

Oud-Ajacied Vertonghen trainde deze week niet volledig mee met de Belgen. Hij miste twee trainingen. Woensdag meldde hij zich wel op het veld. Verthonghen speelde op 26 april zijn laatste competitiewedstrijd voor Anderlecht. De ploeg plaatste zich niet voor de play-offs.

België mist tegen Oostenrijk ook Kevin De Bruyne, Amadou Onana en Leandro Trossard.

Amerikaanse voetbalsters missen aanvoerster Sauerbrunn bij WK

09:45 uur De Amerikaanse voetbalsters missen bij het WK volgende maand in Australië en Nieuw-Zeeland aanvoerster Becky Sauerbrunn. De 38-jarige verdedigster heeft nog te veel last van een voetblessure.

"Mijn hart is gebroken, maar dit is sport", zei Sauerbrunn. "Ik heb hard gewerkt en hoopte dat het zou gaan lukken om op tijd fit te zijn. Maar het zit er niet in." De 216-voudig international raakte in april geblesseerd bij een wedstrijd van haar club Portland Thorns.

De Nederlandse vrouwen nemen het in de groepsfase op 27 juli op tegen de Verenigde Staten, die bij het WK hun titel verdedigen. De andere tegenstanders in de groep zijn Vietnam en Portugal.