Marokko verliest ondanks doelpunt Ziyech in Zuid-Afrika

Marokko kan niet winnen van Zuid-Afrika. Ⓒ ANP/HH

20.26 uur: Marokko heeft in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup een verrassende nederlaag geleden in Zuid-Afrika. De nummer 4 van het afgelopen WK in Qatar ging in Johannesburg met 2-1 onderuit. Oud-Ajacied Hakim Ziyech maakte het doelpunt voor Marokko.

Een enorme blunder van keeper Munir Mohamedi, die een eenvoudige voorzet door zijn handen liet glippen, bezorgde Zuid-Afrika al na vijf minuten een 1-0 voorsprong. Zakhele Lepasa verdubbelde de voorsprong meteen na rust. Op aangeven van Feyenoorder Oussama Idrissi deed Ziyech na een uur wat terug.

Zuid-Afrika gaat aan de leiding in de groep met 7 punten uit vier wedstrijden. Nummer 2 Marokko heeft 6 punten uit drie wedstrijden.

Handballer Smits met SC Magdeburg naar finale Champions League

De handballers van Magdeburg zijn door het dolle. Ⓒ ANP/HH

18.57 uur: Kay Smits heeft met zijn club SC Magdeburg de finale van de Champions League bereikt. De Duitsers waren in de halve eindstrijd in Keulen met 40-39 te sterk voor de Spaanse club Barça. Smits was met twaalf punten topscorer aan de kant van Magdeburg, dat het zondag in de finale opneemt tegen Paris Saint-Germain Handball of Barlinek Industria Kielce.

De veelscorende opbouwer Smits was dit seizoen lange tijd tweede keuze achter Omar Ingi Magnusson. De IJslander raakte echter geblesseerd en Smits greep zijn kans. Omdat Smits maar weinig speelminuten kon maken, besloot hij in een vroegtijdig stadium Magdeburg na dit seizoen te verlaten voor SG Flensburg-Handewitt.

Martin wint sprintrace van MotoGP in Duitsland

Jorge Martin Ⓒ ANP/HH

16.11 uur: De Spanjaard Jorge Martin heeft in de MotoGP de sprintrace gewonnen van de Grote Prijs van Duitsland. Op zijn Ducati bleef hij Francesco Bagnaia voor, de Italiaan die leidt in de tussenstand van het WK. De Australiër Jack Miller finishte op zijn KTM als derde.

Martin heeft met zijn zege in de sprintrace de tweede plaats in de WK-stand overgenomen van de Italiaan Marco Bezzecchi. De Grote Pijs van Duitsland wordt zondag op de Sachsenring verreden. Bagnaia was eerder op de dag de snelste in de kwalificatie en start van pole position.

Van Dijke pakt zilver op grandslamtoernooi van Astana

Sanne van Dijke Ⓒ ANP/HH

16.08 uur: Judoka Sanne van Dijke heeft op het grandslamtoernooi van Astana genoegen moeten nemen met zilver. De 27-jarige Nederlandse verloor in de klasse tot 70 kilogram in de verlenging van de finale van de Griekse Elisavet Teltsidou.

Van Dijke had haar drie eerdere partijen, waaronder de halve finale tegen landgenote Kim Polling, vroegtijdig beslist. In de verlenging van de finale werd een door Teltsidou overgenomen aanval van Van Dijke haar fataal. Polling was in de troostfinale oppermachtig tegen de Roemeense Serafima Moscalu. Joanne van Lieshout veroverde in de klasse tot 63 kilogram brons tegen de Spaanse Cristina Cabaña Pére.

Berg valt af bij Jong Oranje

13:50 uur Sepp van den Berg is afgevallen in de selectie van Jong Oranje voor het EK. De speler van FC Schalke 04 heeft tijdens het trainingskamp in Wiener Neustadt in Oostenrijk een blessure opgelopen.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft Shurandy Sambo als vervanger opgeroepen. De speler, die afgelopen seizoen uitkwam voor Sparta Rotterdam, reist het team achterna naar Georgië. Van den Berg keert terug naar Nederland.

Het EK begint voor Jong Oranje woensdag in Georgië met de groepswedstrijd tegen België.

België zonder Vertonghen in EK-kwalificatieduel met Oostenrijk

12:10 uur Jan Vertonghen komt zaterdag niet actie in de EK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Oostenrijk. De 36-jarige verdediger van Anderlecht staat niet in op de officiële lijst van de wedstrijd op de website van de Europese voetbalbond UEFA.

Oud-Ajacied Vertonghen trainde deze week niet volledig mee met de Belgen. Hij miste twee trainingen. Woensdag meldde hij zich wel op het veld. Verthonghen speelde op 26 april zijn laatste competitiewedstrijd voor Anderlecht. De ploeg plaatste zich niet voor de play-offs.

België mist tegen Oostenrijk ook Kevin De Bruyne, Amadou Onana en Leandro Trossard.

Amerikaanse voetbalsters missen aanvoerster Sauerbrunn bij WK

09:45 uur De Amerikaanse voetbalsters missen bij het WK volgende maand in Australië en Nieuw-Zeeland aanvoerster Becky Sauerbrunn. De 38-jarige verdedigster heeft nog te veel last van een voetblessure.

„Mijn hart is gebroken, maar dit is sport”, zei Sauerbrunn. „Ik heb hard gewerkt en hoopte dat het zou gaan lukken om op tijd fit te zijn. Maar het zit er niet in.” De 216-voudig international raakte in april geblesseerd bij een wedstrijd van haar club Portland Thorns.

De Nederlandse vrouwen nemen het in de groepsfase op 27 juli op tegen de Verenigde Staten, die bij het WK hun titel verdedigen. De andere tegenstanders in de groep zijn Vietnam en Portugal.