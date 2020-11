Danny Buijs: ’Volg je gevoel, zei Ronald Koeman tegen me’

Danny Buijs in zijn geliefde Alblasserdam. De trainer keert zondag voor even terug bij Feyenoord, waarvoor hij als jeugdspeler en speler actief was. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Danny Buijs is met zijn 38 jaar de jongste trainer in de Eredivisie en tegelijkertijd een van de langstzittende en meest talentvolle. In zijn derde seizoen bij FC Groningen heeft hij plotseling wereldster Arjen Robben in zijn selectie. Maar met of zonder Robben timmert Buijs aan de weg. Zondag staat hij in De Kuip tegenover Feyenoord, de club die hij adoreerde en waar hij zelf profvoetballer was.