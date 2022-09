Roglic hard ten val in bizar slot Vuelta-rit, Pedersen pakt zege

Lang mochten twee Spaanse renners ontsnappen. Het pact van Luis Ángel Maté (EUS) en Ander Okamika (BBH) was tientallen kilometers een feit, maar het peloton rekende goed en ze ook tijdig in, waardoor het toch weer uitdraaide op een spurt.

2,7 kilometer voor de finish was daar ineens een aanval van Roglic. De kopman van Jumbo-Visma kreeg drie sprinters mee in zijn wiel. Evenepoel was ineens nergens te bekennen, net als zijn ploegmaten van QuickStep-Vinyl Alpha. Dat Evenepoel er niet bij zat, kwam omdat hij lek reed. Wel binnen de drie kilometer-grens.

Roglic tegen het asfalt

Roglic ging met Pedersen, Van Poppel, Wright en Ackermann uitmaken wie de rit ging winnen. Op enkele honderden meters van de finish ging Roglic hard onderuit en daarbij liep hij flink wat verwondingen op. Zijn rechterarm en rechterbeen zaten onder het bloed. Pedersen wist de sprint vervolgens te winnen.

Bekijk hieronder de beelden van de valpartij:

Roglic krijgt echter wel dezelfde eindtijd achter zijn naam als de vier sprinters, omdat de valpartij plaatsvond in de laatste 3 kilometer. De kopman van Jumbo loopt zo wat tijd in op Evenepoel. De Belgische klassementsleider reed lek in het slot van de rit, maar ook dat gebeurde in de laatste 3 kilometer van de race. Evenepoel krijgt zo naar alle waarschijnlijkheid dezelfde eindtijd als het peloton, dat 8 seconden later finishte dan Pedersen en de andere sprinters en dus Roglic.

Pedersen steviger in het groen

Voor Pedersen betekende het zijn tweede ritzege in deze Vuelta. De renner van Trek-Segafredo was vrijdag ook de snelste in de dertiende etappe, met sprint licht bergop. Pedersen verstevigde de leiding in de strijd om de groene sprinttrui. De Duitser Pascal Ackermann kwam achter Pedersen als tweede over de streep. De Brit Fred Wright finishte achter van Poppel als vierde.

Evenepoel heeft na het tijdverlies van 8 tellen nog een voorsprong van 1.26 minuten op Roglic. De Spanjaard Enric Mas van Movistar volgt als derde, op 2.01 van Evenepoel.

De Ronde van Spanje eindigt zondag in Madrid.

Belgische renner Bonneu wint derde rit in Groot-Brittannië

De Belg Kamiel Bonneu heeft de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 23-jarige renner van Sport Vlaanderen - Baloise spurtte in Sunderland in de laatste kilometer weg uit een kopgroepje van vier renners. Achter Bonneu kwam de Canadees Benjamin Perry, na 163,6 kilometer, als tweede over de meet.

De beste Nederlander was Mathijs Paasschens van Bingoal Pauwels Sauces WB. Hij werd vierde, vlak voor het peloton, dat net te laat was om voor een massasprint te gaan.

Voor Bonneu is het zijn tweede ritzege van het jaar. Vorige maand won hij al een rit in de Sazka Tour in Tsjechië.

Perry heeft de leiding overgenomen in het algemeen klassement. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.