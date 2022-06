Lieke Martens blijft eigen baas temidden van geruchten

Voetbal

Ex-aanvoerder Rusland veroordeelt oorlog: ’Misschien vermoorden ze me wel nu’

De voormalig aanvoerder van het Russisch nationale elftal, Igor Denisov (38), heeft zich uitgesproken over de oorlog van ’zijn’ Rusland tegen Oekraïne. De nog in Rusland woonachtige ex-speler is fel tegen de invasie. „Het is een catastrofe. Complete horror.”